Тренер «Астаны»: «В перерыве мы вспомнили, о чем говорили перед матчем с «МЮ»

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук поделился впечатления после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Лиге Европы. Его команда одержала первую победу на групповом этапе.

— В первом тайме были некоторые недоработки, — цитирует тренера Sports.kz. — Я даже в перерыве сказал, что тот отрезок, где мы глубоко оборонялись и мы пропустили, он случился после того, как мы неверно разыграли угловой. О таких вещах мы говорили. Я не скажу, что таймы были разными по качеству. Я сказал в перерыве, что они молодцы, что после пропущенного гола не расстроились и стали играть лучше. Всем огромное спасибо. Они молодцы.

Просто восхитительная поддержка. Здесь на стадионе люди создают атмосферу, при которой нельзя проигрывать. Хочется побеждать. Я сказал, что мы должны этим людям. Слава богу, что мы подарили добротную победу и игру. Вновь хочу выразить им нашу благодарность. В перерыве нас состоялся разговор, где мы просто вспомнили, что говорили до игры. Нам нужен был разум, нам нужно быть уверенными, что эту игру мы можем выиграть. Мы поговорили так, что были готовы выходить и играть в хороший футбол.