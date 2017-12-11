Тренер АЕК сравнил киевское "Динамо" с ЦСКА

Главный тренер АЕК Маноло Химненес признался, что хотел избежать встречи с киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Одним из преимуществ соперника наставник греческой команды назвал украинскую зиму.

- Честно говоря, хотел избежать "Динамо". Летом в квалификации Лиги чемпионов мы играли со схожей командой - московским ЦСКА (АЕК проиграл по сумме двух матчей со счетом 0:3. - Прим. "СЭ"). Возможно, "Динамо" не обладает таким весом в Европе, как "Арсенал" и "Атлетико", но, на мой взгляд, это очень сильный клуб. У украинских команд большой бюджет, а в составе полно сильных футболистов. Для нас также будет тяжело справиться в феврале с украинской зимой. "Динамо" - фаворит в нашей паре, но у нас есть свои сильные стороны, и мы сделаем все возможное.

Первый матч между "Динамо" и АЕК состоится в Греции 15 февраля, ответная игра пройдет 22 февраля на Украине.