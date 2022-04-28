Трапп установил рекорд для немецких футболистов в Лиге Европы

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп обновил рекорд Лиги Европы среди немецких футболистов.

31-летний вратарь вышел в стартовом составе в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Вест Хэма».

Данная игра стала для Траппа уже 35-й в Лиге Европы за всю карьеру, что является рекордным показателем в турнире среди всех игроков из Германии, сообщает Opta.

В нынешнем розыгрыше второго по значимости клубного евротурнира Кевин Трапп проводит свой 11-й матч. В предыдущих играх он пропустил 11 голов и только однажды сохранил свои ворота в неприкосновенности.