Траоре назвал причины поражения «Аякса» от «Лацио»

Нападающий «Аякса» Бертран Траоре прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы действовали недостаточно эффективно. Быстро пропустили, во втором тайме отыгрались, но потом снова пропустили. В концовке я еще пробил в штангу. Сегодня я был недостаточно хорош», — цитирует пресс-служба УЕФА Траоре.

«Лацио» с 16 очками лидирует в турнирной таблице, а «Аякс» идет на 13-й строчке (10 очков).