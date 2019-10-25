«Трабзонспор» — «Краснодар»: все голы матча
00:11
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (2:0). Голами отметились нападающий Маркус Берг и хавбек Тонни Вилена.
49-я минута, гол Берга
? Даже сейв полевого игрока не спас «Трабзонспор» от гола Маркуса Берга.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
? Мультитрансляция #ЛЕ на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux97WSZ pic.twitter.com/lkWd3S5e2R
90+2-я минута, гол Вилены
?? Тонни де Вилена в компенсированное время снимает все вопросы о победителе встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛигаЕвропы #ТрабзонспорКраснодар pic.twitter.com/gqFyMCuBJe— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
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