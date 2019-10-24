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«Трабзонспор» — «Краснодар»: составы команд

20:51

Стали известны составы «Трабзонспора» и «Краснодара» на матч группового турнира Лиги Европы.

«Трабзонспор»: Угурчан Чакыр — Жоау Перейра, Иванилду, Кампи, Новак — Юсуф Сары, Камил Черекчи, Соса, Абдулкадир Пармак, Нвакаеме — Серлот.

Запасные — Эрче Кардечлер, Хюсейн Тюркмен, Хоссейни, Авдияй, Эрдоган, Фыраткан Юзюм, Ахмет Канбаз.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Ольссон, Камболов, Вилена — Сулейманов, Берг, Стоцкий.

Запасные — Крицюк, Фьолусон, Ари, Намли, Уткин, Мануэл Фернандеш.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Трабзонспор» — «Краснодар»

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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