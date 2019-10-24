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«Трабзонспор» — «Краснодар»: Берг открыл счет в матче

23:08
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» (1:0).

Защитник гостей Сергей Петров сделал прострел во вратарскую, где швед со второй попытки послал мяч в пустые ворота.

Защитник «Трабзонспора» Жоау Перейра получил желтую карточку за то, что попытался выбить мяч с ленточки ворот рукой.

Трабзонспор — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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