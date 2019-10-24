Нападающий «Краснодара» Маркус Берг открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» (1:0).

Защитник гостей Сергей Петров сделал прострел во вратарскую, где швед со второй попытки послал мяч в пустые ворота.

Защитник «Трабзонспора» Жоау Перейра получил желтую карточку за то, что попытался выбить мяч с ленточки ворот рукой.