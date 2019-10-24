«Трабзонспор» — «Краснодар»: Берг открыл счет в матче
23:08
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» (1:0).
Защитник гостей Сергей Петров сделал прострел во вратарскую, где швед со второй попытки послал мяч в пустые ворота.
Защитник «Трабзонспора» Жоау Перейра получил желтую карточку за то, что попытался выбить мяч с ленточки ворот рукой.
? Даже сейв полевого игрока не спас «Трабзонспор» от гола Маркуса Берга.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
? Мультитрансляция #ЛЕ на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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