Тотти — о нереализованном с трех попыток пенальти «Ромы»: «А мне говорили, что забивать с пенальти легко»

В сеть попала реакция бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти на эпизод с нереализованным пенальти команды в матче против «Лилля» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Римляне получили шанс отыграться во втором тайме встречи. Судья дважды давал перебить удар из-за нарушений игроков французской команды, но футболисты «Ромы» не сумели забить с трех попыток.

По ходу встречи Тотти отправил другу голосовое сообщение с реакцией на произошедшее, которое в итоге выложили в сеть.

«Это же шутка, не шутите так со мной. Когда я забивал с пенальти, мне говорили, что это легко. Такого никогда не было в истории футбола: три нереализованных удара один за другим! Только «Рома» способна на такие невероятные вещи», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport