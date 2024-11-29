Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:56

Гол Хуммельса в добавленное время спас «Рому» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матс Хуммельс (справа) радуется забитому голу.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ромой» в матче 5-го тура основного этапа Лиги Европы — 2:2. Игра прошла в Лондоне.

На 5-й минуте Сон Хын Мин вывел английскую команду вперед. В середине тайма римляне отыгрались — забил Еван Н'Дика. Спустя 2 минуты Стефан Эль-Шаарави забил второй гол «Ромы», но ВАР его отменил из-за офсайда. Перед перерывом «Тоттенхэму» удалось забить второй мяч и повести во второй раз в счете. Отличился Бреннан Джонсон.

В начале второй половины ВАР отменил еще один гол «Ромы», так как вновь был зафиксирован офсайд. Гостям удалось все же отыграться — уже в добавленное время забил защитник Матс Хуммельс.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Рома
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Популярное видео
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Манчестер Юнайтед» забил на 46-й секунде после ошибки вратаря «Буде/Глимта» Хайкина

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Буде-Глимт» в матче Лиги Европы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости