«Тоттенхэм» разгромил ЛАСК, «Антверпен» победил «Лудогорец»

«Тоттенхэм» начал выступление на групповом этапе Лиги Европы с крупной победы над ЛАСКом. Англичане на своем поле забили сопернику три безответных мяча.

В другом матче группы «Антверпен» на выезде одолел «Лудогорец» — 2:1.

Лига Европы

Группа J

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «ЛАСК» (Австрия) — 3:0 (2:0)

Голы: Лукас Моура, 18 (1:0). Андраде, 27 — в свои ворота (2:0). Сон Хын Мин, 84 (3:0).

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Харт, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Регилон, Хейбьерг (Сиссоко, 63), Уинкс, Бэйл (Сон Хын Мин, 63), Ламела (Алли, 62), Лукас Моура (Ло Сельсо, 78), Винисиус (Кларк, 86).

«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Траунер, Визингер, Андраде (Поцманн, 47), Холланд (Гргич, 5), Ранфтль, Михорль, Реннер (Филипович, 39), Грубер (Эггештайн, 46), Рагуж, Балич (Гойгингер, 78).

Предупреждение: Михорль, 45+2.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

22 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Лудогорец» (Болгария) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:2 (0:0)

Голы: Марин, 46 (1:0). Геркенс, 63 (1:1). Рафаэлов, 70 (1:2).

«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Терзиев, Недялков, Сисинью, Вердон, Баджи (Анисе, 83), Каули (Кешеру, 78), Янков (Текпетей, 77), Сантана, Десподов (Ману, 45), Марин.

«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Желен, Юклеред, Батубинсика, Рафаэлов (Бута, 72), Харун, Бенавенте (Ампома, 59), Геркенс, Хонгла (Верстрате, 89), Миеси.

Предупреждения: Юклеред, 74. Харун, 80. Сисинью, 88. Вердон, 90+2.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

22 октября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».