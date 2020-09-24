«Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел на обидчиков «Ростова», «Вольфсбург» одолел «Десну»
«Тоттенхэм» вышел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. Лондонцы обыграли «Шкендию» из Македонии — 3:1 и встретятся с «Маккаби» из Хайфы, который сегодня обыграл «Ростов» (2:1).
В другой игре «Вольфсбург» выбил из еврокубков украинскую «Десну» — 2:0.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Вольфсбург» (Германия) — «Десна» (Украина) — 2:0 (1:0)
Голы: Гилавоги, 16 (1:0). Гинчек, 90+2 (2:0).
Удаление: Тамм (Десна), 60.
Судья: Виссер (Бельгия).
24 сентября. Вольфсбург. Стадион АОК.
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Будучност» (Черногория) — 2:1 (1:1)
Голы: Татар, 4 (1:0). Мораитис, 44 (1:1). Фанимо, 67 (2:1).
Удаление: Рахманович (Сараево), 75.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
24 сентября. Зеница. Стадион «Билино Поле».
«Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:3 (0:1)
Голы: Ламела, 5 (0:1). Нафиу, 55 (1:1). Сон Хын Мин, 70 (1:2). Кейн, 79 (1:3).
Судья: Али Палабыйык (Турция).
24 сентября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-4/