«Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел на обидчиков «Ростова», «Вольфсбург» одолел «Десну»

«Тоттенхэм» вышел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. Лондонцы обыграли «Шкендию» из Македонии — 3:1 и встретятся с «Маккаби» из Хайфы, который сегодня обыграл «Ростов» (2:1).

В другой игре «Вольфсбург» выбил из еврокубков украинскую «Десну» — 2:0.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Вольфсбург» (Германия) — «Десна» (Украина) — 2:0 (1:0)

Голы: Гилавоги, 16 (1:0). Гинчек, 90+2 (2:0).

Удаление: Тамм (Десна), 60.

Судья: Виссер (Бельгия).

24 сентября. Вольфсбург. Стадион АОК.

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Будучност» (Черногория) — 2:1 (1:1)

Голы: Татар, 4 (1:0). Мораитис, 44 (1:1). Фанимо, 67 (2:1).

Удаление: Рахманович (Сараево), 75.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

24 сентября. Зеница. Стадион «Билино Поле».

«Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:3 (0:1)

Голы: Ламела, 5 (0:1). Нафиу, 55 (1:1). Сон Хын Мин, 70 (1:2). Кейн, 79 (1:3).

Судья: Али Палабыйык (Турция).

24 сентября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».