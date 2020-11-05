«Тоттенхэм» на выезде победил «Лудогорец»

«Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец» (3:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей отличились Харри Кейн. «Шпоры» набрали шесть очков и занимают второе место в группе J. У болгарского клуба ноль очков и последнее место.

Лига Европы

Группа J

3-й тур

«Лудогорец» (Болгария) — «Тотенхэм» (Англия) — 1:3 (0:2)

Голы: Кейн, 13 (0:1). Лукас Моура, 33 (0:2). Кешеру, 50 (1:2). Ло Сельсо, 62 (1:3).

«Лудогорец»: Илиев, Терзиев, Недялков, Икоко, Вердон, Анисе (Сантана, 59), Баджи (Йорданов, 90+2), Каули, Янков (Чибота, 75), Кешеру (Митков, 59), Ману (Текпетей, 46).

«Тоттенхэм»: Харт, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко (Хейбьерг, 46), Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Ндомбеле, 72), Бэйл (Бергвайн, 65), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Кейн (Винисиус, 46).

Предупреждения: Анисе, 15. Доэрти, 79.

Судья: Йович (Хорватия).

5 ноября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».