«Тоттенхэм» на выезде победил «Лудогорец»
«Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец» (3:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.
В составе победителей отличились Харри Кейн. «Шпоры» набрали шесть очков и занимают второе место в группе J. У болгарского клуба ноль очков и последнее место.
Лига Европы
Группа J
3-й тур
«Лудогорец» (Болгария) — «Тотенхэм» (Англия) — 1:3 (0:2)
Голы: Кейн, 13 (0:1). Лукас Моура, 33 (0:2). Кешеру, 50 (1:2). Ло Сельсо, 62 (1:3).
«Лудогорец»: Илиев, Терзиев, Недялков, Икоко, Вердон, Анисе (Сантана, 59), Баджи (Йорданов, 90+2), Каули, Янков (Чибота, 75), Кешеру (Митков, 59), Ману (Текпетей, 46).
«Тоттенхэм»: Харт, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко (Хейбьерг, 46), Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Ндомбеле, 72), Бэйл (Бергвайн, 65), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Кейн (Винисиус, 46).
Предупреждения: Анисе, 15. Доэрти, 79.
Судья: Йович (Хорватия).
5 ноября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».