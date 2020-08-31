«Тоттенхэм», «Милан», БАТЭ и «Вольфсбург» узнали соперников по отбору Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Своих соперников среди прочих узнало московское «Динамо». Бело-голубым предстоит игра на выезде с «Локомотивом» из Тбилиси.

Кроме того, стали известны соперники «Тоттенхэма», «Милана», «Вольфсбурга», «Галатасарая» и ряда других клубов.

Все матчи состоятся 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса команды определят победителей в одноматчевых противостояниях.

«Хаммарбю» (Швеция) — «Лех» (Польша)

«Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан)

«Б-36» (Фареры) — ТНС (Уэльс)

«Бачка-Топола» (Сербия) — «Стяуа» (Румыния)

«Прогрес» (Люксембург) — «Виллем II» (Голландия)

«Сфынтул Георге» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия)

«Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Гонвед» (Венгрия) — «Мальме» (Швеция)

«Линколн» (Гибралтар) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ренова» (Македония) — «Хайдук» (Хорватия)

«Дунайска Стреда» (Словакия) — «Яблонец» (Чехия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Милан» (Италия)

«Кайсар» (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)

«Локомотив» Тбилиси (Грузия) — «Динамо» (Россия)

«Коулрэйн» (Северная Ирландия) — «Мотеруэлл» (Шотландия)

«Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания)

«Викинг» (Норвегия) — «Абердин» (Шотландия)

ЦСКА (Болгария) — БАТЭ (Белоруссия)

«Лачи» (Албания) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

«Вентспилс» (Латвия) — «Русенборг» (Норвегия)

«Серветт» (Швейцария) — «Реймс» (Франция)

«Олимпия» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Пяст» (Польша) — «Хартберг» (Австрия)

«Хайберниан» (Шотландия) — «Фехервар» (Венгрия)

«Калью» (Эстония)/«Мура» (Словения) — «Орхус» (Дания)

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Галатасарай» (Турция)

«Гетеборг» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)

ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Кипр)

«Бала Таун» (Уэльс) — «Стандард» (Бельгия)

«Ботошани» (Румыния) — «Шкендия» (Македония)

«Арис» (Греция) — «Колос» (Украина)

«Банья-Лука» (Босния и Герцеговина) — «Риу Ави» (Португалия)

«Ритерай» (Литва) — «Слован» Либерец (Чехия)

«Кукеши» (Албания) — «Вольфсбург» (Германия)

«Осиек» (Хорватия) — «Базель» (Швейцария)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» Вильнюс (Литва)

«Интер» (Андорра) — «Дандолк» (Ирландия)

«КуПС» (Финляндия) — «Слован» Братислава (Словакия)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Флориана» (Мальта)

«Рига» (Латвия) — «Тре Фьори» (Сан-Марино)

«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар)

«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия)

«Силекс» (Македония) — «Дрита» (Косово)

«Астана» (Казахстан) — «Будучност» (Черногория)

«Арарат-Армения» (Армения) — «Фола» (Люксембург)

«Коннас Куэй» (Уэльс) — «Динамо» Тбилиси (Грузия)

«Тирана» (Албания) — «Лудогорец» (Болгария)