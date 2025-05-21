«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Магуайр и Ришарлисон выйдут с первых минут, Сон — в запасе
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на финал Лиги Европы-2024/25.
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Бентанкур, Джонсон, Соланке, Ришарлисон.
Запасные: Остин, Уайтмен, Дансо, Сон, Тель, Грэй, Спенс, Одобер, Дэвис, Скарлетт, Мур, Аджаи.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Доргу, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Хейлунн, Маунт.
Запасные: Байындыр, Линделеф, Зиркзе, Эриксен, Гарначо, Далот, Угарте, Хевен, Эванс, Майну, Амасс, Коллайер.
Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 21 мая, на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Начало игры — в 22.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Новости