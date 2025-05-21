Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

21 мая 2025, 20:56

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Магуайр и Ришарлисон выйдут с первых минут, Сон — в запасе

Харри Магуайр.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на финал Лиги Европы-2024/25.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Бентанкур, Джонсон, Соланке, Ришарлисон.

Запасные: Остин, Уайтмен, Дансо, Сон, Тель, Грэй, Спенс, Одобер, Дэвис, Скарлетт, Мур, Аджаи.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Доргу, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Хейлунн, Маунт.

Запасные: Байындыр, Линделеф, Зиркзе, Эриксен, Гарначо, Далот, Угарте, Хевен, Эванс, Майну, Амасс, Коллайер.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 21 мая, на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Начало игры — в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. Финал.
21 мая 2025, 22:00. Сан-Мамес (Бильбао)
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Манчестер Юнайтед
Сон Хын Мин (&laquo;Тоттенхэм&raquo;) и&nbsp;Бруну Фернандеш (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;).«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
«Самый важный матч в жизни». Свечников и Дорофеев обменялись дублями, «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли
Первый гол ЧМ-2026 был забит между ног вратарю, а потом арбитр показал три красные карточки! Что случилось в матче Мексика – ЮАР
Что произошло за день 13 июня. Главное
Швеция отправила истребители на перехват российских Су-24 и Су-34 над Балтикой
В Крыму на химзаводе «Титановые инвестиции» произошла аварийная ситуация
Актеры, политики и богатейшие люди мира. Кто посетил первый матч сборной США на ЧМ-2026?
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — с трофеем, «Манчестер Юнайтед» — без Лиги чемпионов
Моуринью: «Я разрывался в финале Лиги Европы между «МЮ» и «Тоттенхэмом»
Аморим — о работе в «Манчестер Юнайтед»: «Самое тяжелое время в моей карьере»
Постекоглу прокомментировал свое будущее после финала Лиги Европы
Постекоглу: «Третий сезон всегда лучше второго»
Сон Хын Мин: «Я так горжусь этим составом «Тоттенхэма»
Более 200 тысяч болельщиков посетили парад «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: началась прямая трансляция финала Лиги Европы
Новости
RSS RSS
Все новости