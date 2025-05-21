«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в финале Лиги Европы в среду, 21 мая. Игра на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания) начинается в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги Европы. Ключевые события игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.
В сезоне-2024/25 «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в обоих матчах чемпионата Англии, а также в четвертьфинале Кубка лиги. В АПЛ соперники идут над зоной вылета, но заранее обезопасили себя от расставания с премьер-лигой. Перед последним туром «шпоры» с 38 очками идут на 17-м месте, манкунианцы с 39 очками — на 16-м.
Победитель финала Лиги Европы получит место в общем этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.