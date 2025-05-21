«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в финале Лиги Европы в среду, 21 мая. Игра на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания) начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги Европы. Ключевые события игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.

Лига Европы. Финал.

21 мая 2025, 22:00. Сан-Мамес (Бильбао)

В сезоне-2024/25 «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в обоих матчах чемпионата Англии, а также в четвертьфинале Кубка лиги. В АПЛ соперники идут над зоной вылета, но заранее обезопасили себя от расставания с премьер-лигой. Перед последним туром «шпоры» с 38 очками идут на 17-м месте, манкунианцы с 39 очками — на 16-м.

Победитель финала Лиги Европы получит место в общем этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.