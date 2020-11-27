«Тоттенхэм» разгромил «Лудогорец»

«Тоттенхэм» переиграл «Лудогорец» в матче группового турнира Лиги Европы (4:0). Дублем отметился Карлос Винисиус, а также по голу забили Лукас Моура и Гарри Уинкс.

«Тоттенхэм» идет на втором месте в группе J, в «Лудогорец» — на последнем.

Лига Европы

Группа J

«Тоттенхэм» (Англия) — «Лудогорец» (Болгария) — 4:0 (2:0)

Голы: Винисиус, 16 (1:0). Винисиус, 34 (2:0). Уинкс, 63 (3:0). Лукас Моура, 73 (4:0).

«Тоттенхэм»: Харт (Уайтмен, 82), Доэрти, Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Алли (Уайт, 82), Ндомбеле (Хейбьерг, 61), Бэйл (Кларк, 67), Лукас Моура (Скарлетт, 82), Винисиус.

«Лудогорец»: Илиев, Моци, Григоре, Недялков, Икоко, Вердон, Анисе (Каули, 68), Баджи (Йорданов, 90), Янков (Митков, 90), Кешеру (Чибота, 68), Десподов (Текпетей, 64).

Предупреждения: Кешеру, 6. Десподов, 43. Ндомбеле, 52. Хейбьерг, 90+4.

Судья: Круашвили (Грузия).

26 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».