«Тоттенхэм» и «Эльфсборг» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Матч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция встречи «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги Европы (с 23.00 мск).

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Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

«Тоттенхэм» в 7-м туре общего этапа обыграл «Хоффенхайм» (3:2), лондонцы с 14 очками расположились на шестом месте и обеспечили себе выход в плей-офф. У «Эльфсборга» — 10 очков и 20-я строчка в таблице, «желтые» в предыдущем туре обыграли «Ниццу» (1:0).