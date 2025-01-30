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«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Тоттенхэм» и «Эльфсборг» встретятся в 8-м туре Лиги Европы 30 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Тоттенхэм» и «Эльфсборг» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Матч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция встречи «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги Европы (с 23.00 мск).

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» в нашем матч-центре.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Эльфсборг

«Тоттенхэм» в 7-м туре общего этапа обыграл «Хоффенхайм» (3:2), лондонцы с 14 очками расположились на шестом месте и обеспечили себе выход в плей-офф. У «Эльфсборга» — 10 очков и 20-я строчка в таблице, «желтые» в предыдущем туре обыграли «Ниццу» (1:0).

Лига Европы УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эльфсборг
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