«Тоттенхэм» выиграл у «Эльфсборга», «Твенте» выбил «Бешикташ» из Лиги Европы

«Тоттенхэм» победил «Эльфсборг» в домашнем матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:0. Голы забили Дэйн Скарлетт, Дамола Аджаи и Майки Мур.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

«Славия» и «Мальме» поделили очки — 2:2.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Fortuna Arena (Прага)

«Твенте» дома обыграл «Бешикташ» благодаря голу Даана Ротса — 1:0.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и занял 4-е место в таблице общего этапа. «Эльфсборг» (10 очков) занял 26-е место и покинул турнир. «Славия» и «Мальме» набрали по 5 очков и покинули турнир, заняв 30-е и 31-е места, соответственно.

«Твенте» набрал 10 очков и занял 23-е место, выбив из розыгрыша «Бешикташ» — 9 очков и 28-е место.