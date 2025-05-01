Футбол
1 мая, 09:20

«Тоттенхэм» — «Буде-Глимт»: время начала матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» сыграют в 1/2 финала Лиги Европы 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сон Хын Мин, капитан «Тоттенхэма».
Фото Reuters

«Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» сыграют в 1/2 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Игра состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига Европы. 1/2 финала.
01 мая, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Буде-Глимт

Ответная игра состоится 8 мая в Норвегии.

Финал Лиги Европы пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Takayama

