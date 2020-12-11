«Тоттенхэм» обыграл «Антверпен» и занял первое место в группе
«Тоттенхэм» победил «Антверпен» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.
У «шпор» отличились Карлос Винисиус и Джовани Ло Сельсо. Английский клуб набрал 13 очков и занял первое место в группе J. У «Антверпена» 12 очков и вторая позиция.
В параллельном матче ЛАСК на выезде победил «Лудогорец» (3:1). Эти команды в плей-офф не пробились.
В группе I «Маккаби» из Тель-Авива обыграл «Сивасспор» (1:0) и благодаря этому вышел в плей-офф со второго места, набрав 11 очков. У турецкого клуба шесть очков и третья позиция.
Лига Европы
Группа J
6-й тур
«Тоттенхэм» (Англия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:0 (0:0)
Голы: Винисиус, 57 (1:0). Ло Сельсо, 71 (2:0).
«Тоттенхэм»: Харт, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Регилон (Бергвайн, 46), Танганга, Уинкс (Ндомбеле, 59), Ло Сельсо, Бэйл (Сон Хын Мин, 59), Лукас Моура (Сиссоко, 68), Винисиус (Кейн, 59).
«Антверпен»: Бейранванд, Лукаку (Юклеред, 58), Бута, Желен, Сек (Верстрате, 73), Батубинсика, Рафаэлов (Ампома, 46), Харун, Бенавенте, Хонгла (Бойя, 59), Мануэль (Миеси, 73).
Предупреждения: Сек, 25. Ампома, 77. Санчес, 87.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
10 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
«Лудогорец» (Болгария) — ЛАСК (Австрия) — 1:3 (0:0)
Голы: Ману, 46 (1:0). Визингер, 56 (1:1). Реннер, 62 — с пенальти (1:2). Мадсен, 67 (1:3).
Нереализованный пенальти: Гойгингер, 45 (вратарь)
«Лудогорец»: Илиев, Жозуе, Сисинью, Икоко (Терзиев, 70), Вердон, Баджи (Анисе, 77), Каули (Янков, 77), Сантана, Кешеру (Текпетей, 77), Десподов, Чибота (Ману, 46).
ЛАСК: Шлагер, Визингер (Рамсебнер, 86), Чеберко, Андраде, Холланд, Ранфтль (Поцманн, 73), Райтер (Гебауэр, 63), Реннер, Мадсен, Эггештайн (Плойер, 73), Гойгингер (Балич, 62).
Предупреждения: Сисинью, 44. Визингер, 54. Балич, 63. Рамсебнер, 90+1.
Удаление: Сантана, 61.
Судья: Мешков (Россия).
10 декабря. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».
Группа I
6-й тур
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Сивасспор» (Турция) — 1:0 (0:0)
Гол: Саборит, 67.
«Маккаби»: Тененбаум, Тиби, Саборит (Йеини, 85), Эрнандес, Кандиль, Голаса (Бен-Хаим, 74), Д.Глазер, Д.Перец, Битон (Давидзада, 63), Пешич (Блэкмен, 85), Коэн (Рикан, 75).
«Сивасспор»: Самасса, Аппиндангойе, Ялчын, Камара, Джанер Османпаша, Клаудемир (Коне, 63), Хакан Арслан, Градель, Ятабаре, Кайоде, Фажр.
Предупреждения: Тиби, 53. Рикан, 77. Фажр, 77. Аппиндангойе, 78. Коне, 79. Градель, 86. Ятабаре, 90. Тененбаум, 90+1.
Судья: Трейманис (Латвия).
10 декабря. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».
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