Торрес — о ничьей с «Ювентусом»: «Мы провели отличный матч в гостях у классной команды»

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Когда мы уходили в раздевалку в конце матча, ребята были огорчены из-за пропущенного гола на последней минуте, но нужно похвалить команду за приложенные усилия. Мы провели отличный матч в гостях у классной команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.