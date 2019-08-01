"Торино" разгромил "Дебрецен" и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы

"Торино" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Дебрецен" со счетом 4:1.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Дебрецен" (Венгрия) - "Торино" (Италия) - 1:4 (0:2)

Голы: Дзадза, 25 (0:1). Иццо, 32 (0:2). Гарба, 52 (1:2). Белотти, 69 (1:3). Миллико, 90+2 (1:4).

"Торино" (Италия): Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Иццо (Синго, 82), Бремер, Мейте, Базелли (Ринкон, 46), Дзадза, Белотти (Миллико, 75), Беренгер.

Предупреждения: Мейте, 38. Дзадза, 61.

Судья: Йович (Хорватия).

1 августа. Дебрецен. Стадион "Nagyerdei Stadion".

Первый матч - 0:3.

"Левски" (Болгария) - "АЕК Л" (Кипр) - 0:4 (0:2)

Голы: Тричковски, 8 - с пенальти (0:1). Тричковски, 29 (0:2). Тричковски, 75 (0:3). Тричковски, 82 (0:4).

Судья: Нюберг (Швеция).

1 августа. София. Стадион "Georgi Asparuhov".

Первый матч - 0:3.

"Рига" (Латвия) - "Пяст" (Польша) - 2:1 (1:1)

Голы: Хорхе Феликс, 20 (0:1). Петерсонс, 26 (1:1). Билиньски, 83 (2:1).

Судья: Шмулевиц (Израиль).

1 августа. Рига. Стадион "Skonto".

Первый матч - 2:3.