Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после победы над «Базелем» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что попадание в евровесну — не самая сложная задача в предстоящем матче с «Хетафе», передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Очень сложная игра была для нас, и, возможно, все могло сложиться полегче, если бы мы реализовали некоторую часть тех голевых моментов, которые создали в первом тайме, — отметил Вилена. — Но Ари забил очень важный для нас пенальти, и мы этому очень рады, добились победы.

— Игра получилась грубой. С чем это связано?

— Да, согласен. Игра была не похожа на ту, которая состоялась в Базеле. Мы очень сильно хотели выиграть, и приходилось вступать в единоборства, играть агрессивно, бороться за каждый мяч.

— Вам не кажется, что Ари должен был действовать аккуратнее, не получать эту красную карточку перед важным матчем с «Хетафе»?

— Да, конечно, может, ему нужно было себя осмотрительнее вести, но Ари такой человек... он хотел победить, и делал это ради команды. Нам будет сложно без него, но у нас есть другие игроки, которые смогут его заменить.

— Насколько теперь осложнилась задача выхода из группы?

— На самом деле, не очень сложная задача. Не невозможная. Нам просто необходимо настроиться как следует, сыграть в хороший футбол, и этот матч должен быть для нас, как финал Лиги чемпионов или Лиги Европы.

— Как считаете, возвращение Газинского — это большая помощь команде? Насколько улучшилась игра команды?

— У нас и до возвращения Юрия в полузащите играли хорошие футболисты. В «Краснодаре» в принципе плохих игроков нет, потому они и здесь. Ну, а Юра очень сильно помогает в линии полузащиты, и я очень рад, что он вернулся.

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