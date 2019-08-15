Томас Цорн: «Спартак» купит еще одного игрока в опорную зону»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы ответил на вопросы о потенциальных трансферах москвичей, а также оценил игру хавбека Андре Шюррле, который забил победный гол для красно-белых.

— Нужен человек в опорную зону — Гулиев не справляется.

— Будет опорник. Какой? Увидите. Но Гулиев тоже пока нормально справляется.

— Шюррле показывает хорошую игру. Довольны его приобретением?

— Ну, конечно. Это игрок мирового уровня, мирового масштаба. Он старается, много мотивирует команду. Пока показывает хороший результат — в каждом матче или голевая, или гол.

— Вы говорили, что до 15 мая будет принято решение по Шюррле. Многие болельщики считают, что уже можно выкупать.

— Ну, куда спешить. Если все будет хорошо, то мы это сделаем. Если ему здесь понравится и нам он понравится. Пока все идет классно. (Константин Колмаков)