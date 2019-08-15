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Томас Цорн: «После пропущенного гола сердце не екнуло»

15 августа 2019, 22:37
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) подвел итоги встречи.

— Команда показала характер во втором тайме, — с гордостью признал Цорн. — Вышла на второй тайм и добилась победы. Наша цель, выйти в следующий раунд, достигнута.

— Следующим соперником, скорее всего, будет «Брага». Что можете сказать о команде?

— Хороший соперник. Будем изучать.

— Сильнее «Туна»?

— Конечно.

— После пропущенного мяча не екнуло сердце?

— Нет, был уверен в команде.

— Максименко сегодня вытянул выход один на один.

— Максименко молодец.

— Не переживали, что счет сейчас станет 0:2 и все?

— Нет. (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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