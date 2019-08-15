Томас Цорн: «После пропущенного гола сердце не екнуло»
15 августа 2019, 22:37
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) подвел итоги встречи.
— Команда показала характер во втором тайме, — с гордостью признал Цорн. — Вышла на второй тайм и добилась победы. Наша цель, выйти в следующий раунд, достигнута.
— Следующим соперником, скорее всего, будет «Брага». Что можете сказать о команде?
— Хороший соперник. Будем изучать.
— Сильнее «Туна»?
— Конечно.
— После пропущенного мяча не екнуло сердце?
— Нет, был уверен в команде.
— Максименко сегодня вытянул выход один на один.
— Максименко молодец.
— Не переживали, что счет сейчас станет 0:2 и все?
— Нет. (Константин Колмаков)
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"