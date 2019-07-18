"Тобол" Владимира Газзаева проиграл "Женессу" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы

"Тобол" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Женессом" (1:1). Люксембуржцы прошли команду Владимира Газзаева благодаря голу на чужом поле.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответный матч
"Тобол" Кс (Казахстан) – "Женесс" Эш (Люксембург) – 1:1 (1:0)
Голы: Медду, 22 – в свои ворота (1:0). Арслан, 59 – с пенальти (1:1).
Судья: Скулас (Греция).
18 июля. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".
Первый матч – 0:0.
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/
Загрузка...