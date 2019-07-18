"Тобол" Владимира Газзаева проиграл "Женессу" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы

"Тобол" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Женессом" (1:1). Люксембуржцы прошли команду Владимира Газзаева благодаря голу на чужом поле.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответный матч

"Тобол" Кс (Казахстан) – "Женесс" Эш (Люксембург) – 1:1 (1:0)

Голы: Медду, 22 – в свои ворота (1:0). Арслан, 59 – с пенальти (1:1).

Судья: Скулас (Греция).

18 июля. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".

Первый матч – 0:0.

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