Тил и Ларссон полетели со «Спартаком» в Португалию
Сегодня «Спартак» провел занятие на тренировочной базе в Тарасовке, которое носило восстановительный характер для игроков, принявших вчера активное участие в победном матче с ЦСКА (2:1), сообщает официальный сайт красно-белых.
Затем команда отправилась в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Португалию. В четверг «Спартак» ждет гостевая встреча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
Отметим, что вместе с командой полетели полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, которые не могут помочь «Спартаку» в квалификации Лиги Европы, так как заиграны за свои предыдущие клубы.
? «Спартак» отправился в Португалию— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 20, 2019
В четверг нашу команду ждет гостевая встреча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-20-spartak_otpravilsya_v_portugaliyu/