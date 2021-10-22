Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пообщался с болельщиками после поражения от «Галатасарая» (0:1) в матче Лиги Европы. Игрок подошел к трибуне и поговорил со зрителями.

«В команде нет ни одного равнодушного», — сказал Тикнизян.

«В команде нет ни одного равнодушного» ??



Наир Тикнизян пообщался с болельщиками «Локомотива» после поражения от «Галатасарая» в матче Лиги Европы. pic.twitter.com/47xV8l7dFM — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 21, 2021

В следующем туре Лиги Европы команды вновь сыграют между собой, но в Стамбуле. Матч состоится 4 ноября.