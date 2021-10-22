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Тикнизян пообщался с болельщиками «Локомотива» после поражения от «Галатасарая»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пообщался с болельщиками после поражения от «Галатасарая» (0:1) в матче Лиги Европы. Игрок подошел к трибуне и поговорил со зрителями.

«В команде нет ни одного равнодушного», — сказал Тикнизян.

В следующем туре Лиги Европы команды вновь сыграют между собой, но в Стамбуле. Матч состоится 4 ноября.

Локомотив — Галатасарай

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»