Тихонов призвал распустить «Спартак» в случае поражения от «Легии»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительного мачта «Спартака» в групповой стадии Лиги Европы против «Легии».

«Есть ли шанс у «Спартака» на победу? Если не будет , то клуб разгонять надо. Сколько можно издеваться над любителями футбола России? Где победы наших команд за последние не знаю сколько лет? Смотреть нечего. Я желаю только победы «Спартаку», только удачи. Если ничего не получится, тогда надо перестать платить деньги. Может, после этого будут играть. Обязательно нужен хороший пример. Вот, например, в мужском биатлоне ребята спустя столько времени проявили себя, значит, появилась надежда, можно во что-то верить», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону предсказал точный счет в матче «Легия» — «Спартак».

«Обыграть серьезного соперника будет хорошим событием для всего российского футбола. Мы можем играть. Не думаю, «Легия» серьезнейший соперник, поэтому надо обыгрывать со счетом 3:1», — добавил Тихонов.

Матч 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак» пройдет на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.