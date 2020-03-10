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Тесты игроков «Олимпиакоса» на коронавирус дали отрицательный результат

21:03
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Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» все же состоится. Игра пройдет без зрителей, сообщает AP.

Ранее стало известно, что президента «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса обнаружен коронавирус. Команда была закрыта на карантин. Все игроки и тренеры прошли тесты, которые дали отрицательный результат.

Игра состоится 12 марта, хотя английская сторона просила перенести дату встречи.

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