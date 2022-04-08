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Тер Штеген знает, как «Барселоне» нужно сыграть с «Айнтрахтом» в ответном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после ничьей с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы могли сыграть лучше.

«Мы могли бы сыграть и получше, особенно в последние 30 минут. Но франкфуртцы — трудный соперник, и мы знаем об этом. Что касается ответного матча, мы в точности знаем, что делать», — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
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