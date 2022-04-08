Тер Штеген знает, как «Барселоне» нужно сыграть с «Айнтрахтом» в ответном матче

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после ничьей с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы могли сыграть лучше.

«Мы могли бы сыграть и получше, особенно в последние 30 минут. Но франкфуртцы — трудный соперник, и мы знаем об этом. Что касается ответного матча, мы в точности знаем, что делать», — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.