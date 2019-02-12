Теплая встреча Луческу и Дзюбы. Видео

Сегодня, 12 февраля, "Зенит" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".
В преддверии матча игроки и тренерский штаб петербургского клуба встретились с Мирчей Луческу, который ранее был уволен из сборной Турции. Луческу тренировал "Зенит" с 2016 по 2017 год.
Румынский специалист пообщался с Артемом Дзюбой, а также еще с несколькими игроками клуба. Дзюба после на камеру заявил, что Луческу "специалист номер один".
В эфире "Зенит-ТВ" – почти прямое включение из Турции 🇹🇷#ФенербахчеЗенит pic.twitter.com/Y431a9rxmM– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 февраля 2019 г.
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