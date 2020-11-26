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Теннисист Рублев объяснил, почему пришел на матч ЦСКА — «Фейеноорд»

20:28
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Известный российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев посетил матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между ЦСКА и «Фейеноордом».

— В целом интересны разные виды спорта, в частности футбол, — сказал Рублев в эфире «Матч ТВ». — Особенно когда можно посмотреть живьем, поэтому я тут.

В целом интересно наблюдать, как другие спортсмены делают разминку, как двигаются в важные моменты, все это очень интересно.

Надеюсь, что наши победят. Надеюсь, что наши ребята сделают все, что от них зависит, посмотрим, как все сложится.

Трансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»

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