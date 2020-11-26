Теннисист Рублев объяснил, почему пришел на матч ЦСКА — «Фейеноорд»
20:28
Известный российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев посетил матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между ЦСКА и «Фейеноордом».
— В целом интересны разные виды спорта, в частности футбол, — сказал Рублев в эфире «Матч ТВ». — Особенно когда можно посмотреть живьем, поэтому я тут.
В целом интересно наблюдать, как другие спортсмены делают разминку, как двигаются в важные моменты, все это очень интересно.
Надеюсь, что наши победят. Надеюсь, что наши ребята сделают все, что от них зависит, посмотрим, как все сложится.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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