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Сегодня, 16:12

Тен Хаг считает, что Роналду может вернуться на уровень прошлого сезона

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, что нападающий команды Криштиану Роналду вернуться на прошлогодний уровень игры.

«Все зависит от него. Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты. Думаю, это возможно. Полагаю, есть мнения, что у меня один состав на АПЛ, а другой — на Лигу Европы, но это не так. Я изучаю соперника и наши потребности. Сейчас я сосредоточен на воскресной игре с «Вест Хэмом». Мы выберем стартовый состав, но у нас есть и план B, и план C. Для того, чтобы побеждать, нам необходим весь состав, а не 11 человек», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Шерифом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0. 37-летний португалец отличился забитым мячем на 81-минуте.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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