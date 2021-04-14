Тен Хаг отметил, что первый матч с «Ромой» многому научил «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас есть несколько вариантов состава на завтра, поэтому посмотрим, — цитирует специалиста Football Italia 14 апреля. — Мы многому научились после первого матча. Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично. Мы упорно сражались и создали много моментов. Завтра мы сделаем то же самое».

Матч «Рома» — «Аякс» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре итальянский клуб победил 2:1.