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Тедеско: «Лейпцигу» в ответном матче с «Рейнджерс» нужно забить больше голов, чем в первой игре»

Тедеско рассказал о плане «Лейпцига» на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против «Рейнджерс»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал, что нужно его команде в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Мы ведем со счетом 1:0, но нам завтра нужно больше голов. Футболисты «Рейнджерс» будут прессинговать — возможно, не с первой минуты, но в какой-то момент они точно начнут это делать, поэтому голы нам совсем не помешают. «Рейнджерс» играет дома совсем по-другому, игра на своем поле при своих болельщиках будет важным фактором в завтрашнем матче.
Конечно, мы расстроены тем, что проиграли «Боруссии» из Менхенгладбаха в выходные, мы хотим побеждать в каждом матче. Впрочем, это уже позади, а впереди нас ждет фантастический футбол в полуфинале Лиги Европы», — приводит пресс-служба немецкого клуба слова Тедеско.

Матч «Рейнджерс» — «Лейпциг» состоится завтра, 5 мая в Глазго. Начало — в 22.00 (мск).

В первой встрече «Лейпциг» одержал победу со счетом 1:0.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
Доменико Тедеско
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