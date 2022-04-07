Тедеско о матче с «Аталантой»: «Ничья — справедливый результат»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» (1:1).

«Мы проанализируем эту встречу и решим, как действовать в ответном матче.

Считаю, что ничья — справедливый результат. Обе команды неплохо проявили себя в атаке, но и допустили мало ошибок в обороне. «Аталанта» действует очень быстро, активно прессингует. Игроки этой команды отличаются отличной физической готовностью.

Ничья на своем поле? Если мы выйдем в следующую стадию, то это не будет иметь значения. Да, конечно, мы хотели одержать победу, но не всегда получается сделать то, что хочешь ты», — цитирует Тедеско Football Italia.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Бергамо.