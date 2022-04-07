Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 23:12

Тедеско о матче с «Аталантой»: «Ничья — справедливый результат»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото Reuters

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» (1:1).

«Мы проанализируем эту встречу и решим, как действовать в ответном матче.

Считаю, что ничья — справедливый результат. Обе команды неплохо проявили себя в атаке, но и допустили мало ошибок в обороне. «Аталанта» действует очень быстро, активно прессингует. Игроки этой команды отличаются отличной физической готовностью.

Ничья на своем поле? Если мы выйдем в следующую стадию, то это не будет иметь значения. Да, конечно, мы хотели одержать победу, но не всегда получается сделать то, что хочешь ты», — цитирует Тедеско Football Italia.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Бергамо.

 

ФК Аталанта
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айнтрахт» — «Барселона»: хозяева открыли счет в матче

«Марсель» — ПАОК: Пайет отличился шикарным дальним ударом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости