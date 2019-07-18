Тбилисское "Динамо" вышло в 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Тбилисское "Динамо" и в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы обыграло команду "Энгордани" из Андорры и вышло в следующую стадию турнира.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Энгордани" (Андорра) – "Динамо" Тб (Грузия) – 0:1 (0:0)

Гол: Медьюб, 81.

Первый матч – 0:6.

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – "Лачи" (Албания) – 1:0 (0:0)

Гол: Саар, 69.

Первый матч – 1:1

"Прогрес" (Люксембург) – "Корк Сити" (Ирландия) – 1:2 (0:1)

Голы: Бакли, 3 (0:1). Маккарти, 47 (0:2). Бах, 68 (1:2).

Первый матч – 2:0.

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