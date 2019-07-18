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Тбилисское "Динамо" вышло в 2-й отборочный раунд Лиги Европы

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Тбилисское "Динамо" и в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы обыграло команду "Энгордани" из Андорры и вышло в следующую стадию турнира.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Энгордани" (Андорра) – "Динамо" Тб (Грузия) – 0:1 (0:0) 
Гол: Медьюб, 81. 
Первый матч – 0:6.

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – "Лачи" (Албания) – 1:0 (0:0) 
Гол: Саар, 69. 
Первый матч – 1:1

"Прогрес" (Люксембург) – "Корк Сити" (Ирландия) – 1:2 (0:1) 
Голы: Бакли, 3 (0:1). Маккарти, 47 (0:2). Бах, 68 (1:2). 
Первый матч – 2:0.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/

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