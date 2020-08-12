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Тайсон установил новый рекорд Лиги Европы, забив в седьмом розыгрыше турнира

02:58
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Полузащитник «Шахтера» Тайсон установил новый рекорд Лиги Европы, сообщает Marca.

32-летний бразилец забил гол в четвертьфинале против «Базеля» (4:1) и отличился в седьмом розыгрыше Лиги Европы. Ранее три игрока смогли забить в шести сезонах — Александр Ляказетт, Джермейн Ленс и Ари.

Тайсон выступает за «Шахтер» с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел пять матчей в Лиге Европы, в которых забил один гол.

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