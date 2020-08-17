Тайсон: «Шансы «Шахтера» и «Интера» 50 на 50»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон в интервью пресс-служба УЕФА оценил шансы своей команды и «Интера» пробиться в финал Лиги Европы.

«За «Интером» нужен глаз да глаз, не зря команда заняла второе место в серии А. У миланцев очень крутой состав, почти все игроки — сборники своих стран. Тем более, игра состоит с одного матча, что прибавляет интриги», — сказал бразилец.

«На данный момент шансы команд 50 на 50. Мы заслуженно добрались до полуфинала и не собираемся на этом останавливаться. На протяжении всей стадии плей-офф думали лишь о финале, и осталось сделать лишь один шаг», — резюмировал бразилец.

Напомним, матч 1/2 финала Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» состоится в понедельник, 17 августа. Начало встречи — в 22.00 по мск.