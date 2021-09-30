Татьяна Тарасова поддержала «Спартак» перед матчем с «Наполи» в Лиге Европы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».

«Всегда всем нашим ребятам и командам желаю удачи! Тем более «Спартаку» предстоит такая важная игра. Дай бог, чтобы показали себя с лучшей стороны», — сказала Тарасова «СЭ».

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет сегодня, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.