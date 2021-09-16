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Таски отреагировал на поражение «Спартака» в матче против «Легии»: «Мне грустно»

18:35
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Бывший игрок «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Трудно говорить о матче, так как не смог его вчера посмотреть . Мне грустно, потому что «Спартак» должен побеждать в матчах с «Легией», чтобы иметь шанс выйти в следующий раунд. «Спартак» — очень большой клуб, поэтому они вернутся на высокий уровень снова, в том числе и в игре в премьер-лиги России», — сказал Таски «СЭ».

Ранее Таски заявлял, что любой результат «Спартака» в игре против «Легии» кроме победы будет поражением.

Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил нападающий польской команды Лирим Кастрати.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

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Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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