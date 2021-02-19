Тарас Степаненко: «Впереди ответная игра. Нужно работать дальше»"
03:41
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Маккаби» в 1/16 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что команда не в оптимальных кондициях.
«Соперник во втором тайме пошел вперед большими силами. Им нужно было забивать. Мы остановились — не знаю, в чем причина. Счет не позволял этого делать. Конечно, ошибки присутствовали. Но мы сыграли только второй официальный матч. Возможно, находимся еще не в оптимальном игровом тонусе. Впереди ответная игра — надо быть максимально сконцентрированными. Нужно работать дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Степаненко.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029862--m-tel-aviv-vs-shakhtar-donetsk/
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