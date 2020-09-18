«Такому колхозу мы проигрываем впервые». Геркус отреагировал на вылет «Динамо» из Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).

«Катастрофа «Динамо» случилась не то, чтобы неожиданно. Еврокубковые игры в один раунд — это немного другой спорт. Чтобы в нем выигрывать, нужно быть предельно сконцентрированным, мобилизованным, выставить на поле лучших, иметь план на игру и давить-давить-давить все 95 минут.

По-другому матчи не выиграть. Отбросим разговоры про плохое поле, график, перелет, невезение и прочее. Что «Динамо» концептуально сделало не так

Тренер. Доверили команду в сложный период молодому тренеру почти без опыта работы в профессиональном футболе (оставим за скобками «Динамо-2» Санкт-Петербург с ПФЛ). И взвалили на него работу по кардинальной перестройке команды. С таким и опытные тренеры не всегда справляются, а тут молодой. Рискуете — будьте готовы к болезненным ошибкам. Хотите результата — инвестируйте в опытного тренера. Ищите, отбирайте, платите зарплату, терпите.

Тактика. «Динамо» плохо играет первым номером. Вообще не играет против закрывшихся команд. Проиграли «Химкам», проиграли «Арсеналу», проиграли «Рубину». В последнем случае, отмечу, совершенно зря стали искать оправдания в судействе. Это точно не то, чем нужно заниматься перед ответственной игрой. Жалеть себя, мол, судья несправедливо обидел. Игры в нападении у «Динамо» нет. Нет подборов, после закидушек на Комличенко, слабые стандарты, дальние удары. Все это нужно наигрывать.

Команда. Как я написал выше, «Динамо» проводит масштабную перестройку. И игра пришлась в самый разгар «ремонтных работ». Купленный в прошлом сезоне дорогущий Филипп, как и ожидалось, оказался совершенно неподходящим для «Динамо» игроком. 3 гола с игры за сезон с лишним. Непонятно, как его использовать. Игру он не ведет, как ожидалось. Сложная деталь для другого устройства. Вообще состав Динамо напоминает пазлы из разных наборов. Шиманьски, Комличенко, Нжи — отличные игроки каждый сам по себе. Непонятно только, как им играть вместе. Все пока играют сами по себе в свой собственный футбол. Сплачиваются они только под давлением сильных соперников. Когда нужно давить самим, рассыпаются.

В общем, грусть. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но судя по общим тенденциям в нашем футболе — теперь это обыденность, нужно привыкать", — написал Геркус в своем Telegram-канале.