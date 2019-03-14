Таблица коэффициентов УЕФА: России нужно болеть за "Динамо"

Российские клубы в четверг проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Зенит" сыграет на выезде с "Вильярреалом" (начало – 23.00 мск), а "Краснодар" дома сразится с "Валенсией" (20.55 мск). В первых играх петербургская команда уступила со счетом 1:3, а краснодарская – 1:2.

Россия идет на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА (50,382 балла). Седьмую строчку занимает Португалия (47,232).

Остаться на шестом месте очень важно – оно дает право заявить в Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона-2020/21 по три команды. Страна, которая финиширует по итогам сезона-2018/19 на седьмой строчке рейтинга УЕФА, получит право в сезоне-2020/21 делегировать в ЛЧ только два клуба, а в ЛЕ – три.

Из португальских клубов в еврокубках сезона-2018/19 остались два. "Порту" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а "Бенфика" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы дома примет загребское "Динамо" (начало – 23.00 мск). В первой встрече лиссабонская команда уступила 0:1. Если "Бенфика" не выйдет в четвертьфинал ЛЕ, то Россия гарантированно закончит сезон на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. (Илья Андреев)

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