Сын Марадоны: «Не сомневаюсь, что отец бы надеялся на победу «Наполи» над «Барселоной». Он провел в Неаполе свои лучшие годы»

Сын Марадоны ответил, за кого бы болел его отец в матче «Наполи» — «Барселона»

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны ответил на вопрос о том, за кого бы болел его отец в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной».

«Это, безусловно, был бы его матч из-за того, что он дал «Наполи» и «Барселоне», — приводит слова Марадоны-младшего Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — Не сомневаюсь, что отец бы надеялся на победу «Наполи» над «Барселоной». Он провел в Неаполе свои лучшие годы. Они отметили его уникальным образом, то, что он сделал, оказало ощутимое влияние на жизнь многих людей».

Напомним, что Марадона-старший выступал за обе команды. За каталонцев он играл с 1982 по 1984 год, а за неаполитанцев — с 1984-го по 1991-й.

Встреча «Наполи» и «Барселоной» состоится сегодня, 17 февраля. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 20.45 по московскому времени.