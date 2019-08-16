Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Свет, который направляет меня». Айртон философствует после победы над «Туном»

16 августа 2019, 12:35
Теги:

Защитник «Спартака» Айртон опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний бразилец размышляет на тему самосовершенствования в профессиональном плане после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

«Свет, который направляет меня, намного сильнее, чем глаза, которые окружают меня», — подписал фото Айртон.

«Спартак» сыграет с «Брагой» 22-го и 29-го августа в рамках 4-го раунда ЛЕ.

Опрос

проголосовало: 11606
Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир