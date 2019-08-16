«Свет, который направляет меня». Айртон философствует после победы над «Туном»
16 августа 2019, 12:35
Защитник «Спартака» Айртон опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний бразилец размышляет на тему самосовершенствования в профессиональном плане после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
«Свет, который направляет меня, намного сильнее, чем глаза, которые окружают меня», — подписал фото Айртон.
«Спартак» сыграет с «Брагой» 22-го и 29-го августа в рамках 4-го раунда ЛЕ.
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