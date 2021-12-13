Сутормин: «Жребий мог сложиться хуже, если бы нам достался «Наполи»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Российский клуб сыграет против испанского «Бетиса».
«Хорошая команда. Будем подробнее разбирать соперника уже перед матчами. В целом жребий мог сложиться хуже, если бы нам достался «Наполи», но «Бетис» — тоже хорошая, играющая команда. Не зря они занимают сейчас третье место в ла лиге. Много хороших и сильных футболистов. Большой плюс для нас в том, что мы начинаем дома. Нужно подойти полностью готовыми к этим играм. Как показывает нынешний сезон, даже в Лиге Европы нет слабых команд — многие по уровню соответствуют Лиге чемпионов», — цитирует Сутормина сайт «Зенита».
Первый матч противостояния пройдет в России 17 февраля, а ответный — через неделю в Испании. Победитель получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-13-aleksey-sutormin-bolshoy-plyus-dlya-nas-v-tom-chto-nachinaem-doma.htm
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