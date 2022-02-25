Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы признался, что нужно принять результат и двигаться дальше.

— Неплохая игра с нашей стороны, думаю, болельщикам она должна была понравиться, — цитирует пресс-служба клуба Сутормина. — Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить гол и перевести матч в дополнительное время. Конечно, обидно, но нужно принять этот результат и двигаться дальше.

— Смотрели ли вы повтор эпизода с незасчитанным голом Александра Ерохина?

— Да, смотрели. Саня сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но забив такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его. Конечно, у них была возможность отменить этот гол и, к сожалению, они ею воспользовались.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.