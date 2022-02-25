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Сегодня, 03:16

«Обидно, но нужно принять этот результат». Сутормин — о матче с «Бетисом»

Сутормин прокомментировал ничью «Зенита» с «Бетисом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы признался, что нужно принять результат и двигаться дальше.

— Неплохая игра с нашей стороны, думаю, болельщикам она должна была понравиться, — цитирует пресс-служба клуба Сутормина. — Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить гол и перевести матч в дополнительное время. Конечно, обидно, но нужно принять этот результат и двигаться дальше.

— Смотрели ли вы повтор эпизода с незасчитанным голом Александра Ерохина?

— Да, смотрели. Саня сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но забив такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его. Конечно, у них была возможность отменить этот гол и, к сожалению, они ею воспользовались.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-25-aleksey-sutormin-nam-ne-khvatilo-sovsem-chut-chut.htm
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