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Сусо: «Севилья» не должна останавливаться на достигнутом"

02:41
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Форвард «Севильи» Сусо прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы. Он забил один из мячей своей команды в этой игре.

«Севилья» всегда успешно играла в этом турнире, — цитирует Сусо официальный сайт УЕФА. — Так что мы не должны останавливаться на достигнутом. «Юнайтед» заслуживал большего сегодня, но мы в финале".

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Севилья — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030141--sevilla-vs-man-united/

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