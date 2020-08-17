Сусо: «Севилья» не должна останавливаться на достигнутом"

Форвард «Севильи» Сусо прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы. Он забил один из мячей своей команды в этой игре.

«Севилья» всегда успешно играла в этом турнире, — цитирует Сусо официальный сайт УЕФА. — Так что мы не должны останавливаться на достигнутом. «Юнайтед» заслуживал большего сегодня, но мы в финале".

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».